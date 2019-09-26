Подпольные оружейные мастерские накрыли на Ставрополье
При обыске обнаружено 100 единиц оружия
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Две мастерские, подпольно изготавливающие оружие, найдены на Ставрополье. Полицейские нашли 100 единиц оружия, пять обрезов, 1,3 тыс патронов, больше килограмма пороха.
В Красногвардейском районе у 44-летнего мужчины нашли автомат Калашникова и 135 патронов.
Заведены уголовные дела, сообщили в региональном управлении МВД РФ по СК.
Проводятся необходимые процессуальные действия, направленные на документирование противоправной деятельности фигуранта и установление источника приобретения оружия.
Подпольную оружейную мастерскую накрыли на Ставрополье.
ИСТОЧНИК KP.RU