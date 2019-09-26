Светлана Ходченкова нашла любовь в Ессентуках
По сюжету нового фильма, в котором снимается одна из самых востребованных актрис российского кинематографа Светлана Ходченкова, молодая певица приехала на КМВ и влюбилась. Это романтическая комедия «Роза чайная» компании «Новые люди». Съемочный процесс проходит в доме режиссера и сценаристки Марии Шульгиной. Несколько кадров из будущей картины опубликовал глава Ессентуков Александр Некристов. Действие происходит возле обычного кирпичного дома.
Фото: aleksandrnekristov
Местные предположили, что это неподалеку от 5 школы.
Главная героиня также опубликовала подтверждающее селфи на своей странице, подписав: «Где-то между Пятигорском и Кисловодском».
ИСТОЧНИК KP.RU