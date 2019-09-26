Светлана Ходченкова нашла любовь в Ессентуках

СЕГОДНЯ 14:44 2019-09-26T14:49:25+03:00

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По сюжету нового фильма, в котором снимается одна из самых востребованных актрис российского кинематографа Светлана Ходченкова, молодая певица приехала на КМВ и влюбилась. Это романтическая комедия «Роза чайная» компании «Новые люди». Съемочный процесс проходит в доме режиссера и сценаристки Марии Шульгиной. Несколько кадров из будущей картины опубликовал глава Ессентуков Александр Некристов. Действие происходит возле обычного кирпичного дома.

Фото: aleksandrnekristov

Местные предположили, что это неподалеку от 5 школы.

Главная героиня также опубликовала подтверждающее селфи на своей странице, подписав: «Где-то между Пятигорском и Кисловодском».

ИСТОЧНИК KP.RU