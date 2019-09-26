Около 2/3 заключенных в стране кредитных договоров с эскроу приходятся на Сбербанк

СЕГОДНЯ 15:17 2019-09-26T15:17:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Новая схема кредитования подразумевает, что средства дольщиков привлекаются не напрямую, а хранятся на специальных депозитах в банке вплоть до ввода жилья в строй. Сами застройщики ведут строительство на банковские кредиты, а получить аккумулированные в банке средства могут лишь после передачи квартир.

Данный механизм разработан для защиты прав дольщиков. На переходный период предусмотрена возможность реализовывать жилье по старым правилам в отношении проектов, строительная готовность которых превышает 30%, при этом продано 10% договоров долевого участия. Есть также исключения для комплексных застроек и системообразующих предприятий, для них минимальная строительная готовность составляет 15% и 6% соответственно. Факт того, что проект удовлетворяет тем или иным критериям, подтверждается контролирующим органом субъекта.

Сбербанк позитивно оценивает ввод новых правил, а также предоставленную застройщикам возможность реализовать начатые проекты по старым правилам – это позволит застройщикам перейти на новую модель финансирования без особых потрясений. Однако многие застройщики уже озадачились вопросом привлечения проектного финансирования, что можно подтвердить статистикой.

В первом полугодии 2019 года прирост по количеству заявок на проектное финансирование жилья составил 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; во втором полугодии ожидается дальнейшее увеличение числа заявок на 30% по сравнению со вторым полугодием 2018. С апреля 2018 года в Сбербанке одобрено около 470 сделок проектного финансирования с эскроу на сумму 490 млрд руб.

Лидерами являются Москва, Свердловская область, Московская область, Челябинская область. На Юге России и Северном Кавказе с начала года Сбербанк принял положительные решения о финансировании 53 проектов жилой и коммерческой недвижимости на общую сумму 27,3 млрд рублей. При этом 30 проектов предусматривают использование эскроу-счетов.

Сергей Бессонов, вице-президент, директор дивизиона «Кредитные продукты и процессы» Сбербанка:

- Процесс перехода на новую схему кредитования мы оцениваем положительно. Для нас главное - соблюдение баланса интересов всех участников рынка. Банк продолжит активно работать на этом поле и далее развивать продукты под возникающие потребности застройщиков и покупателей квартир в рамках новой модели.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU