«Компания была неприятной»: на Ставрополье остановили пьяную автоледи

СЕГОДНЯ 15:56 2019-09-26T15:57:33+03:00

Она все просилась домой у полицейского, который ее остановил

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В Предгорном районе около поселка Быкогорка полицейские остановили пьяную автоледи. Девушка не стала отрицать, что употребляла спиртное. Сесть за руль она была вынуждена из-за того, что возникла острая необходимость быстро уехать от неприятной ей компании. О такси она не подумала.

Дунуть в трубку алкотестера водитель отказалась. Ей грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав. Машину поместили на специализированную автостоянку, сообщили в УИГБДД по СК.

На Ставрополье пьяная женщина-водитель выясняет отношения с полицейским.

ИСТОЧНИК KP.RU