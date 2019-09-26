«Компания была неприятной»: на Ставрополье остановили пьяную автоледи
Она все просилась домой у полицейского, который ее остановил
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В Предгорном районе около поселка Быкогорка полицейские остановили пьяную автоледи. Девушка не стала отрицать, что употребляла спиртное. Сесть за руль она была вынуждена из-за того, что возникла острая необходимость быстро уехать от неприятной ей компании. О такси она не подумала.
Дунуть в трубку алкотестера водитель отказалась. Ей грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав. Машину поместили на специализированную автостоянку, сообщили в УИГБДД по СК.
На Ставрополье пьяная женщина-водитель выясняет отношения с полицейским.
ИСТОЧНИК KP.RU