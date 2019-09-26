Ставропольский оператор заправки, выигравшая миллион в лотерею, заговаривала билеты

СЕГОДНЯ 17:39 2019-09-26T17:40:38+03:00

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Лотерейный билет принес миллион рублей семье из Ставропольского края. Любовь Ярмоленко не из той категории миллионеров, которой удача улыбнулась с одного единственного билета.

Она извела деньги и нервы на многочисленных телелотерях и каждый раз надеялась: «Вот оно!»

И в этот раз неутомимая оптимистка вооружилась двумя билетами для 1274-го тиража «Русского лото».

- Я выбирала билеты со словами: «В одном из них мой миллион». Представляете, а ведь не ошиблась! Сразу рассказала о выигрыше дочери, — вспоминает с улыбкой женщина.

Обладательница миллиона купит квартиру. Любовь Николаевна на пенсии и зарабатывает дополнительные деньги на заправке. Ее хобби — огород и небольшое хозяйство.

ИСТОЧНИК KP.RU