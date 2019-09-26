Красавицу из Нальчика изнасиловали за телефон

СЕГОДНЯ 17:51 2019-09-26T17:51:00+03:00

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Следственный комитет по Кабардино-Балкарии окончил расследование уголовного дела против местного жителя, которого обвиняют в нарушении первой части 131 статьи (изнасилование) и первой части 161 статьи (грабеж) УК РФ.

Как уверяет следствие, изнасилование было очень жестоким. В апреле 28-летний мужчина решил выпить и изрядно перебрал. Будучи вусмерть пьяным, он попытался наладить контакт с девушкой, которая уже отказывала ему. Этот раз не стал исключением.

Сравнив свои силы и силы девушки, обвиняемый понял, что готов к далеко не мужскому поступку, и пошел на жертву штурмом. Только так, без попытки должным образом поухаживать с девушкой, он получил то, чего хотел. И даже больше: он украл у изнасилованной девушки телефон. Зачем обвиняемый украл мобильник - не известно.

- Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано для рассмотрения в суд, - сказано в сообщении Следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU