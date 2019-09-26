Собаки набросились на мужчину в Дагестане, погнавшего баранов с дороги

СЕГОДНЯ 19:41 2019-09-26T19:41:59+03:00

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В Дагестане на мужчину, попытавшегося прогнать стадо овец с дороги, набросились собаки. В республике идет массовый перегон скота, который периодически становится причиной пробок. Нетерпеливый водитель попытался стать Моисеем, чтобы море из голов животных расступилось перед ним, но что-то пошло не так. И мужчине пришлось спешно садиться в автомобиль, чтобы остаться целым.

Обсуждающие ролик дагестанцы попросили водителей быть терпеливыми и уважать чабанов.

За дагестанцем, покусившимся на стадо, погнались собаки.

ИСТОЧНИК KP.RU