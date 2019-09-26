2019-09-26T21:24:39+03:00
Политика

В Чечне прокомментировали новость о серьезной болезни Кадырова

Выступил с заявлением министр здравоохранения Республики
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: https://vk.com/ramzanФото: https://vk.com/ramzan
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Некоторые телеграм-каналы распространили информацию о серьезном заболевании главы Чечни Рамзана Кадырова. Политика якобы готовили к отправке на лечение в столицу страны. В регионе отреагировали на это сообщение, пояснив, что здоровью Кадырова ничего не угрожает, недомогание связано с «сезонными климатическими изменениями». Об этом заявил министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов, отметив, что Кадыров скоро вернется к своим обязанностям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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