2019-09-27T09:34:24+03:00
Происшествия

В Северной Осетии полиция ищет участников массового побоища перед матчем

Играли владикавказскакя «Алания» и московский ЦСКА
Полина ШАПОШНИКОВА
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В Северной Осетии начата проверка после драки футбольных фанатов. Побоище случилось перед матчем Кубка России. Играли владикавказскакя «Алания» и московский ЦСКА . Хозяева уступили со счетом 1:3.

Пока установлены трое участников конфликта, один из которых задержан. Полиция занимается поиском остальных участников. Виновных привлекут к ответственности, сообщили в МВД по Республике.

Массовая драка между футбольными болельщиками во Владикавказе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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