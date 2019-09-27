В Северной Осетии полиция ищет участников массового побоища перед матчем
Играли владикавказскакя «Алания» и московский ЦСКА
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В Северной Осетии начата проверка после драки футбольных фанатов. Побоище случилось перед матчем Кубка России. Играли владикавказскакя «Алания» и московский ЦСКА . Хозяева уступили со счетом 1:3.
Пока установлены трое участников конфликта, один из которых задержан. Полиция занимается поиском остальных участников. Виновных привлекут к ответственности, сообщили в МВД по Республике.
Массовая драка между футбольными болельщиками во Владикавказе.
ИСТОЧНИК KP.RU