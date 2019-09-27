2019-09-27T11:09:59+03:00
Происшествия

Ставрополец изнасиловал 16-летнюю девушку и выбросил без сознания на трассе

Ее нашел проезжающий по пути местный житель
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: СУ СКР по СКФото: СУ СКР по СК
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33-летний житель станицы Рождественской Изобильненского городского округа обвиняется в изнасиловании.

Вечером 14 июля 2019 года он познакомился на улице с 16-летней девушкой, угостил ее шампанским, пригласил на прогулку вдоль озера, но повез к себе домой. Там и совершил изнасилование, после чего вывез на дорогу без сознания и оставил на проезжей части. Там девушку обнаружил проезжавший мимо житель станицы.

Проведен целый ряд судебных экспертиз. Сейчас расследование окончено. Уголовное дело передано в суд, сообщили в СУ СКР по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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