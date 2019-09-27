Ставрополец изнасиловал 16-летнюю девушку и выбросил без сознания на трассе
Ее нашел проезжающий по пути местный житель
Фото: СУ СКР по СК
Изменить размер текста:
33-летний житель станицы Рождественской Изобильненского городского округа обвиняется в изнасиловании.
Вечером 14 июля 2019 года он познакомился на улице с 16-летней девушкой, угостил ее шампанским, пригласил на прогулку вдоль озера, но повез к себе домой. Там и совершил изнасилование, после чего вывез на дорогу без сознания и оставил на проезжей части. Там девушку обнаружил проезжавший мимо житель станицы.
Проведен целый ряд судебных экспертиз. Сейчас расследование окончено. Уголовное дело передано в суд, сообщили в СУ СКР по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU