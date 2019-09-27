2019-09-27T11:25:23+03:00
Общество

Две женщины подрались на борту самолета "Москва-Минводы"

Их пытались разнять, но безуспешно
Антон ШАПОВАЛОВ
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Две пассажирки рейса "Москва - Минеральные Воды" подрались во время полета. После приземления на них составили административные протоколы, передает представитель МВД России Ирина Волк.

- Командир воздушного судна сообщил сотрудникам полиции, что во время полета между двумя женщинами-пассажирами возник конфликт, в ходе которого одна из них нанесла другой удар в область головы, - сказала Волк.

Потасовку женщины сопровождали матом. Когда их пытались успокоить члены экипажа, они не реагировали.

- В отношении них составлены административные протоколы по части 1 статьи 20.1 КОАП РФ (мелкое хулиганство). Женщине, получившей телесные повреждения, оказана медицинская помощь, - добавила Волк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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