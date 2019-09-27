Замдиректора сельхозфирмы на Ставрополье обвиняется в присвоении зерна
Фирма потеряла 500 кг зерна и больше 2 тонн фуражного зерна
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Бывший замдиректора ставропольской организации ООО «Агрофирма «Золотая Нива» обвиняется в присвоении зерна.
Состоящий в Совете депутатов мужчина в 2017 году похитил и присвоил 500 кг зерна и больше 2 тонн фуражного зерна. Имущество принадлежало фирме.
Расследование закончено. Уголовное дело передано в суд, сообщили в СУ СКР по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU