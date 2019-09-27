2019-09-27T11:42:01+03:00
Происшествия

Замдиректора сельхозфирмы на Ставрополье обвиняется в присвоении зерна

Фирма потеряла 500 кг зерна и больше 2 тонн фуражного зерна
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Бывший замдиректора ставропольской организации ООО «Агрофирма «Золотая Нива» обвиняется в присвоении зерна.

Состоящий в Совете депутатов мужчина в 2017 году похитил и присвоил 500 кг зерна и больше 2 тонн фуражного зерна. Имущество принадлежало фирме.

Расследование закончено. Уголовное дело передано в суд, сообщили в СУ СКР по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24