Дагестанская девушка спасла жизнь малышу, страдающему раком крови

СЕГОДНЯ 12:09 2019-09-27T12:09:58+03:00

Альтруистка за последние семь лет была донором 101 раз

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Молодая мама, медик и теперь уже донор костного мозга Заира Наибова совершила храбрый поступок. Жительница Акушинского района Дагестана пожертвовала своими стволовыми клетками и спасла жизнь семимесячному малышу из Екатеринбурга. Врачи диагностировали ему рак крови.

Дагестанской альтруистке пришлось сдать много анализов, прежде чем помочь малышу.

— Стать донором может только абсолютно здоровый человек. Каждый раз, получая ответ анализов, я жутко боялась, что не подойду, — вспоминает Заира.

Родные девушки с опасением отнеслись к ее поступку, боялись, что это опасно для ее жизни. Как только Заира получила от клиники положительный ответ, врачи тут же начали подготовку к трансплантации.

Сейчас жизни малышу из Екатеринбурга ничего не угрожает.

В копилке добрых дел молодой Заиры это не первый поступок. Альтруистка за последние семь лет была донором 101 раз. И сейчас она носит звание «Почетного».

Дагестанская красавица воспитывает маленькую дочку, и как только малышка достигнет 18-летия, мама намерена и ее приобщить к этому доброму делу.

ИСТОЧНИК KP.RU