Оставил сыновей и жену, погибнув в 34 года: на Ставрополье отпели воина спустя 78 лет

СЕГОДНЯ 12:06 2019-09-27T12:07:35+03:00

Наконец нашел покой солдат, без вести пропавший в 1941 году

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В Петровском районе прошло захоронение останков воина Великой Отечественной войны.

Передрия Семёна Егоровича нашли поисковики отряда «Патриот» в Смоленской области по медальону.

Семен Егорович родился в 1907 году в селе Благодатном, которое сейчас находится в Петровском горокруге. Он прожил не много: призван на фронт в августе 1941 года , а в сентября — пропал без вести.

Его жена, Александра Федоровна, у которой было двое детей, умерла 8 марта 1950 года. Сыновей-погодок, Григория и Николая, после смерти мамы отдали в детдом. О них ничего не известно.

Героя отпели в храме Покрова Пресвятой Богородицы, после чего состоялся памятный митинг у Мемориала павшим в годы войны воинам-односельчанам, рассказали в пресс-службе СУ СКР по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU