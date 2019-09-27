В Северной Осетии газовики проводят рейды по домам абонентов

СЕГОДНЯ 12:17 2019-09-27T12:17:02+03:00

Изменить размер текста: A A

В преддверии отопительного периода специалисты ООО «Газпром газораспределение Владикавказ» совместно с представителями ГУ МЧС России по Республике Северная Осетия - Алания проводят рейды по домовладениям абонентов республики.

Основная их цель - пропаганда необходимости проведения технического обслуживания внутридомового газового оборудования и заключение договоров на техническое обслуживание ВДГО.

Газовики посетили более 10 частных домовладений, расположенных по улице Леваневского Северо-Западного муниципального округа. В ходе рейда газовики рассказали, что утвержденные законодательно правила безопасной эксплуатации газового оборудования четко определяют порядок заключения и исполнения договора о его техобслуживании и ремонте, а также о том, что может произойти в случае несоблюдения элементарных правил безопасности при пользовании газа в быту.

- Данные рейдовые мероприятия, прежде всего, направлены на информирование населения о правилах безопасности при обращении с газом, а также о необходимости граждан исполнять законодательство РФ, согласно которому абонент обязан заключить договор на техобслуживание внутридомового газового оборудования и обеспечить доступ специалистов техобслуживания. В случае отсутствия договора или недопуска для проведение работ, законодательство также позволяет газовой компании отключить от газоснабжения потребителя, - рассказал начальник группы по работе с потребителями ООО «Газпром газораспределение Владикавказ» Руслан Етдзаев.

Наша справка

В соответствии с законодательством, ответственность за работу газового оборудования несут собственники жилых помещений, которые обязаны заключить договор на техническое обслуживание внутридомового/внутриквартирного газового оборудования и раз в год обеспечить доступ работникам специализированной организации для проведения технического обслуживания.

В соответствии с изменениями в КоАП РФ (внесены Федеральным законом № 412-ФЗ от 5 декабря 2016 года) установлены размеры штрафов для физических и юридических лиц за нарушение правил обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО/ВКГО).

За уклонение от заключения договора ТО ВДГО/ВКГО, отказ в допуске представителя специализированной организации для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО/ВКГО, уклонение от обязательной замены или обязательного диагностирования оборудования в составе ВДГО/ВКГО предусмотрены штрафы:

- для граждан 1 - 2 тыс. рублей,

- для должностных лиц 5 - 20 тыс. рублей,

- для юридических лиц 40 - 100 тыс. рублей.

Если перечисленные действия привели к аварии или возникновению угрозы жизни и здоровью людей, штраф составит:

- для граждан 10 - 30 тыс. рублей,

- для должностных лиц 50 - 100 тыс. рублей,

- для юридических лиц 100 - 400 тыс. рублей.

Повторное правонарушение влечет наложение штрафа:

- для граждан 2 - 5 тыс. рублей,

- для должностных лиц 10 - 40 тыс. рублей или дисквалификацию на 1 - 3 года,

- для юридических лиц 80 - 200 тыс. рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU