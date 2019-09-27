Ставропольский драмтеатр приготовил 3 новых спектакля в 175-ом сезоне

СЕГОДНЯ 12:38 2019-09-27T12:38:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В этом году новый 175-ый сезон Ставропольского драмтеатра открывается на две недели раньше обычного, 3 октября, пишет "Ставропольская правда". Зрители смогут увидеть не только новые спектакли, но и обновленное после ремонта здание: обновилась вся зрительская часть, сцену сделали с черным покрытием по типу Большого театра, балкон стал удобнее, в фойе установлено освещение, заменены двери и подрихтован гардероб.

Первая постановка военной тематики называется «Не покидай меня...». Но уже на следующий день сцену займут гости, а хозяева уедут на гастроли. Ставропольский зритель увидит:

балет на музыку А. Готова «Гимн восходящему солнцу» (по мотивам древних мифов, преданий, сказаний и легенд);

сказку «Про Федота-стрельца, удалого молодца»;

знаменитую оперетту азербайджанского композитора У. Гаджибекова «Аршин мал алан».

С 12 октября вернутся ставропольские актеры с новым спектаклем «Нелетная погода, или Брачный сезон у пингвинов».

Среди других ожидаемых премьер сезона – сказка Л. Кэрролла «Алиса в стране чудес» в постановке заслуженной артистки России Ирины Баранниковой.

Актеры усиленно работает и над пьесой Д. Флетчера «Награда женщине, или Укрощение укротителя».

ИСТОЧНИК KP.RU