Ставропольский драмтеатр приготовил 3 новых спектакля в 175-ом сезоне
В этом году новый 175-ый сезон Ставропольского драмтеатра открывается на две недели раньше обычного, 3 октября, пишет "Ставропольская правда". Зрители смогут увидеть не только новые спектакли, но и обновленное после ремонта здание: обновилась вся зрительская часть, сцену сделали с черным покрытием по типу Большого театра, балкон стал удобнее, в фойе установлено освещение, заменены двери и подрихтован гардероб.
Первая постановка военной тематики называется «Не покидай меня...». Но уже на следующий день сцену займут гости, а хозяева уедут на гастроли. Ставропольский зритель увидит:
балет на музыку А. Готова «Гимн восходящему солнцу» (по мотивам древних мифов, преданий, сказаний и легенд);
сказку «Про Федота-стрельца, удалого молодца»;
знаменитую оперетту азербайджанского композитора У. Гаджибекова «Аршин мал алан».
С 12 октября вернутся ставропольские актеры с новым спектаклем «Нелетная погода, или Брачный сезон у пингвинов».
Среди других ожидаемых премьер сезона – сказка Л. Кэрролла «Алиса в стране чудес» в постановке заслуженной артистки России Ирины Баранниковой.
Актеры усиленно работает и над пьесой Д. Флетчера «Награда женщине, или Укрощение укротителя».
ИСТОЧНИК KP.RU