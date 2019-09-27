На Ставрополье появится «Нулевой километр любви»
Арт-объект презентуют 28 сентября
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В Красногвардейском районе откроют «Нулевой километр любви». Новый арт-объект жители смогут оценить в День села. Отсчитывать любовные километры начнут от ЗАГСа. Сделать памятные фотографии первыми смогут молодожены, которые назначили регистрацию на 28 сентября.
«Возможно, новый арт-объект станет точкой отсчета любовных историй для новых пар, молодоженов и одиноких сердец, еще не встретивших свою любовь», — приводит цитату руководства красногвардейского ЗАГСа Newstracker.
ИСТОЧНИК KP.RU