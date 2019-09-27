2019-09-27T14:49:25+03:00
Общество

На Ставрополье появится «Нулевой километр любви»

Арт-объект презентуют 28 сентября
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Красногвардейском районе откроют «Нулевой километр любви». Новый арт-объект жители смогут оценить в День села. Отсчитывать любовные километры начнут от ЗАГСа. Сделать памятные фотографии первыми смогут молодожены, которые назначили регистрацию на 28 сентября.

«Возможно, новый арт-объект станет точкой отсчета любовных историй для новых пар, молодоженов и одиноких сердец, еще не встретивших свою любовь», — приводит цитату руководства красногвардейского ЗАГСа Newstracker.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Через 7 лет новым сенатором от Ставрополья стал военный
Правительство Ставрополья ушло в отставку
Во Владикавказе проверят полицейских, которые не защитили Регину Гагиеву от бывшего мужа
«ЕвроХим» признан компанией с лучшей репутацией в химической отрасли России
Видео: два кабардинских индюка отобрали мяч у мальчишек и гоняют в футбол
Во Владикавказе похоронили жестоко зарезанную бывшим мужем Регину Гагиеву
На Ставрополье руководитель фирмы разорил ее на 27 млн рублей
На Ставрополье две девушки умерли от отравления угарным газом
В Ставрополе кот припарковал машину
Ставропольский драмтеатр приготовил 3 новых спектакля в 175-ом сезоне
В Северной Осетии газовики проводят рейды по домам абонентов
Новый сквер с ротондой и амфитеатром открыт в Ставрополе
Дагестанская девушка спасла жизнь малышу, страдающему раком крови
Оставил сыновей и жену, погибнув в 34 года: на Ставрополье отпели воина спустя 78 лет
Замдиректора сельхозфирмы на Ставрополье обвиняется в присвоении зерна
В Ставрополе закончили подготовку к зиме
Две женщины подрались на борту самолета "Москва-Минводы"
Погода на выходные: ливни и холода идут на Ставрополье
Ставрополец изнасиловал 16-летнюю девушку и выбросил без сознания на трассе