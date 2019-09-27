На Ставрополье две девушки умерли от отравления угарным газом

СЕГОДНЯ 15:37 2019-09-27T15:37:30+03:00

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В Благодарненском районе от отравления угарным газом погибли две девушки. Им было 15 и 18 лет. Оказалось, что в доме самовольно была заменена газовая колонка. В помещении скапливался угарный газ. Прибывшая на месте происшествия бригада аварийно-диспетчерской службы «Благодарненскрайгаз» быстро установила причину отравления домочадцев.

ИСТОЧНИК KP.RU