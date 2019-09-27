На Ставрополье руководитель фирмы разорил ее на 27 млн рублей
Он находится под домашним арестом
Руководитель крупной фирмы распродал ее имущество и потратил деньгиФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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35-летний житель Ипатово обвиняется в мошенничестве. Он руководил филиалом крупной торговой компании, у которой похитил деньги и продал имущество. В учетную систему молодой человек вносил недостоверные сведения о перечислении денежных средств от сделок. Так он заработал больше 27 млн рублей.
Мужчина заключен под домашний арест. Уголовное дело направлено в суд, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU