На Ставрополье руководитель фирмы разорил ее на 27 млн рублей

СЕГОДНЯ 15:41 2019-09-27T16:42:41+03:00

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35-летний житель Ипатово обвиняется в мошенничестве. Он руководил филиалом крупной торговой компании, у которой похитил деньги и продал имущество. В учетную систему молодой человек вносил недостоверные сведения о перечислении денежных средств от сделок. Так он заработал больше 27 млн рублей.

Мужчина заключен под домашний арест. Уголовное дело направлено в суд, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU