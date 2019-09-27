Видео: два кабардинских индюка отобрали мяч у мальчишек и гоняют в футбол

СЕГОДНЯ 15:58 2019-09-27T16:00:02+03:00

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В КБР сняли на видео, как индюки играют в футбол. Две птицы гоняют мяч по селу, в то время как мальчишки стоят и наблюдают. Один даже подсказывает птице движение.

У индюков явный азарт к игре. На кадрах видно, как один пытается отобрать мяч у другого и первым пнуть его лапой.

Ролик стал поводом в очередной раз поиронизировать над российской сборной:

- Они лучше наших играют!

- И миллионы платить не надо будет им.

Индюки в КБР играют в футбол.

ИСТОЧНИК KP.RU