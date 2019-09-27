Видео: два кабардинских индюка отобрали мяч у мальчишек и гоняют в футбол
У птиц очень неплохой пас
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В КБР сняли на видео, как индюки играют в футбол. Две птицы гоняют мяч по селу, в то время как мальчишки стоят и наблюдают. Один даже подсказывает птице движение.
У индюков явный азарт к игре. На кадрах видно, как один пытается отобрать мяч у другого и первым пнуть его лапой.
Ролик стал поводом в очередной раз поиронизировать над российской сборной:
- Они лучше наших играют!
- И миллионы платить не надо будет им.
Индюки в КБР играют в футбол.
ИСТОЧНИК KP.RU