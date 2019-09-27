2019-09-27T16:33:44+03:00
Общество

«ЕвроХим» признан компанией с лучшей репутацией в химической отрасли России

Финансовый журнал Forbes представил ежегодный рейтинг
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«ЕвроХим» стал лучшим в своем секторе - «Химия» - среди российских компаний с лучшей репутацией по версии Reputation Institute (RI) в представленном Forbes ежегодном рейтинге.

Свое исследование Reputation Institute проводило во втором квартале 2019 года. Рейтинг составлен по опросу 2500 человек о деятельности 50 самых крупных и известных российских компаний. Во время исследования исследуемые компании получали 0 до 100 баллов. Результат выше 80 - отличная репутация, 70 - 79 - сильная, 60 - 69 - средняя, 40 - 59 - слабая, менее 40 - плохая.

Первые три места в рейтинге отечественных компаний с лучшей репутацией заняли Домодедово, «Яндекс» и Шереметьево. Аэропорт Домодедово в этом году отодвинул на вторую ступеньку «Яндекс», который становился лидером рейтинга два предыдущих года подряд. Интересно отметить, хотя аэропорты ранее не участвовали в репутационных рейтингах RI, старт для них получился очень успешным. С учетом Шереметьево, расположившегося на третьей строчке, две позиции из первых трех заняли воздушные гавани.

«Серебряный призер» рейтинга «Яндекс» сохраняет репутационное лидерство в своей области деятельности. В секторе «высокие технологии» следом за ним идут Mail.ru и «Лабораторию Касперского».

В секторе «Химия» лучшим признана принадлежащая российскому предпринимателю Андрею Мельниченко компания «ЕвроХим». Любопытным является тот факт, что в глазах россиян репутация отечественных компаний в целом хуже, чем у присутствующего на наших рынках иностранного бизнеса. Как отмечает Forbes, такая ситуация не характерна для других стран, в которых, как правило, больше доверяют «своим» компаниям.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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