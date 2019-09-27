Правительство Ставрополья ушло в отставку
Сразу после инаугурации губернатора края
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В Ставропольском крае после официального вступления Владимира Владимирова в должность губернатора правительство сложило свои полномочия. В течение трех месяцев по законодательству региона глава Ставрополья обязан собрать команду снова.
А пока все первые заместители и зампредседателя краевого правительства исполняют свои обязанности. В отставку не отправлены и руководители краевых министерств и ведомств, а также их заместители. Напомним, сегодня прошла инаугурация.
ИСТОЧНИК KP.RU