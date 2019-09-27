Правительство Ставрополья ушло в отставку

СЕГОДНЯ 18:21 2019-09-27T18:21:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ставропольском крае после официального вступления Владимира Владимирова в должность губернатора правительство сложило свои полномочия. В течение трех месяцев по законодательству региона глава Ставрополья обязан собрать команду снова.

А пока все первые заместители и зампредседателя краевого правительства исполняют свои обязанности. В отставку не отправлены и руководители краевых министерств и ведомств, а также их заместители. Напомним, сегодня прошла инаугурация.

ИСТОЧНИК KP.RU