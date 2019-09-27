В Дагестане осудят депутата с приятелем за "отмывание" земли на 270 млн

СЕГОДНЯ 20:52 2019-09-27T20:52:41+03:00

За три года народный избранник с товарищем завладели участками в 55 тысяч квадратов

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В Дагестане завершилось расследование уголовного дела против депутата Собрания депутатов городского округа с внутригородским делением "город Махачкала" и его 60-летнего приятеля. Следователи доказали, что с 2014 по 2017 год в сговоре через поделку документов те незаконно завладели землей в 55 тысяч квадратов на сумму около 270 млн рублей. Под суд обвиняемые пойдут по статьям "мошенничество в особо крупном размере" (3 эпизода) и "легализация (отмывание) имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления".

- Принятыми в ходе следствия мерами земельные участки возвращены собственникам, а также наложен арест на указанное имущество, - рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе СКР РД. - Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем по уголовному делу утверждено обвинительное заключение и в ближайшее время оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU