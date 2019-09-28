Нурмагомедов высмеял новый челлендж шевдского футболиста Ибрагимовича

СЕГОДНЯ 21:17 2019-09-28T21:21:34+03:00

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Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович запустил новый флешмоб, в котором поучаствовал дагестанский боец Хабиб Нурмагомедов. Ибрагимович, подражая герою «Матрицы», избегающему пуль, двигает руками, удерживая мяч на груди. Поэтому и подписал он свое видео Matrix Challenge, пригласив поучаствовать Нурмагомедова.

На что чемпион ответил, что это «полная ерунда».

Matrix Challenge от Златана Ибрагимовича.

ИСТОЧНИК KP.RU