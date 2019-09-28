Нурмагомедов высмеял новый челлендж шевдского футболиста Ибрагимовича
Matrix Challenge, видимо, показался бойцу слишком легким
Фото: официальный канал UFC на Youtube
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Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович запустил новый флешмоб, в котором поучаствовал дагестанский боец Хабиб Нурмагомедов. Ибрагимович, подражая герою «Матрицы», избегающему пуль, двигает руками, удерживая мяч на груди. Поэтому и подписал он свое видео Matrix Challenge, пригласив поучаствовать Нурмагомедова.
На что чемпион ответил, что это «полная ерунда».
Matrix Challenge от Златана Ибрагимовича.
ИСТОЧНИК KP.RU