Дагестанский боец Расул Мирзаев не помнит, как был отправлен в нокаут

СЕГОДНЯ 21:30 2019-09-28T21:32:14+03:00

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Дагестанский боец MMA Расул Мирзаев забыл о прошедшем бое. 27 числа в Моксве на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) он проиграл сопернику Шамилю Шахбулатову. Тот отправил Миразева в нокаут в первом же раунде. Но побежденный не помнит этого. Очевидно, что он не успел заметить удар. Спортсмен жив и цел, проигрыш стал его вторым поражением в ММА на фоне 18 побед.

ИСТОЧНИК KP.RU