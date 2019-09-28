Дагестанский боец Расул Мирзаев не помнит, как был отправлен в нокаут
Он пропустил удар Шахбулатова
Очевидно, что он не успел заметить ударФото: Иван ВИСЛОВ
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Дагестанский боец MMA Расул Мирзаев забыл о прошедшем бое. 27 числа в Моксве на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) он проиграл сопернику Шамилю Шахбулатову. Тот отправил Миразева в нокаут в первом же раунде. Но побежденный не помнит этого. Очевидно, что он не успел заметить удар. Спортсмен жив и цел, проигрыш стал его вторым поражением в ММА на фоне 18 побед.
ИСТОЧНИК KP.RU