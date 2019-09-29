Соседка украла 18 мягких игрушек и попала под уголовную статью на Ставрополье
В Невинномысске у 36-летней местной жительницы во время ремонта в квартире соседка украла 18 мягких игрушек. На время строительных работ часть вещей пострадавшая оставила в общем коридоре. И как рассказала полицейским доставленная в отделение преступница, вечером, убедившись, что за её действиями никто не наблюдает, среди них она увидела игрушки, которые решила забрать в подарок своим внукам.
- В настоящее время похищенное имущество изъято и будет возвращено собственнице, - комментируют в МВД СК. - Отделом дознания ОМВД России по городу Невинномысску в отношении гражданки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "кража".
ИСТОЧНИК KP.RU