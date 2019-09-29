Мать с ребенком попали под колеса иномарки в Дагестане

СЕГОДНЯ 17:56 2019-09-29T17:56:28+03:00

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В Махачкале 28 сентября в 23:15 на пересечении улиц Николаева и проспекта Гамидова произошло ДТП с участием пешеходов. Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе МВД Дагестана, 25-летний водитель "Ниссана" сбил переходивших проезжую часть дороги на пешеходном переходе мать с 5-летним мальчиком.

- В настоящее время ребенок с переломами ног помещен в республиканскую клиническую больницу, - добавили в ведомстве. - По данному факту собран материал для принятия процессуального решения.

В Дагестане иномарка сбила 5-летнего ребенка с мамой.

ИСТОЧНИК KP.RU