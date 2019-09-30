В Кочубеевском районе «ГАЗель» задавила 20-летнего парня

СЕГОДНЯ 09:22 2019-09-30T09:24:53+03:00

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Вечером 29 сентября в Кочубеевском районе погиб пешеход. Водитель «ГАЗели» без пассажиров не успел затормозить и наехал на человека, который вышел на проезжую часть. 20-летний парень погиб от полученных травм. «ГАЗелью» управлял 60-летний мужчина, который не числится в злостных нарушителях ПДД. Идет проверка, сообщили в УИГБДД по СК. Но предварительной причиной дорожного пришествия госавтоинспекторы называют несоответствие скорости конкретным дорожным условиям. Кроме того, на погибшем не было светящихся элементов.

ИСТОЧНИК KP.RU