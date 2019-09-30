2019-09-30T09:57:53+03:00
Происшествия

В Пятигорске мужчина, забивший парня до смерти, заплатит полмиллиона его маме

Трагедия случилась в реабилитационном центре города
Полина ШАПОШНИКОВА
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В Пятигорске осужден Алексей Манылов за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, в результате которого наступила смерть потерпевшего. Утром 4 августа прошлого года Манылов жил в реабилитационном центре в Пятигорске. Там он поссорился с соседом по комнате, который мешал ему спать. Манылов ударил ногой 24-летнего парня. От повреждений молодой человек скончался на месте.

Суд назначил его убийце 7,5 лет колонии строгого режима с компенсацией морального вреда матери в размере 500 тыс рублей, сообщили в СУ СКР по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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