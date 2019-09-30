2019-09-30T11:04:53+03:00
Спорт

Нокдаун в первом раунде: Пятигорский боксер Давид Аванесян защитил титул чемпиона Европы

Испанский соперник дважды оказывался на полу в первом раунде
Ася АСРЯН
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Пятигорчанин выиграл у испанца Кермана Лехарраги техническим нокаутом в первом раундеПятигорчанин выиграл у испанца Кермана Лехарраги техническим нокаутом в первом раундеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Спортсмен из Пятигорска Давид Аванесян защитил титул чемпиона Европы среди боксеров-профессионалов в весовой категории до 66,68 кг.

Так, в 12 - раундовом поединке в Бильбао пятигорчанин выиграл у испанца Кермана Лехарраги техническим нокаутом в первом раунде.

Испанский спортсмен дважды оказывался на полу в первом раунде, после второго падения он встал на ноги, но судья посчитал, что боксер не в состоянии продолжить поединок и остановил бой.

– Мое уважение этому парню. Ты – настоящий воин с храбрым сердцем, – обратился Аванесян к испанскому сопернику на своей личной странице в соцсети.

Боксеры встречались во второй раз. В марте этого года победу нокаутом в девятом раунде одержал пятигорчанин, завоевав титул чемпиона Европы. Испанец воспользовался правом на матч-реванш.

ИСТОЧНИК KP.RU

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