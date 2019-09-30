Нокдаун в первом раунде: Пятигорский боксер Давид Аванесян защитил титул чемпиона Европы
Спортсмен из Пятигорска Давид Аванесян защитил титул чемпиона Европы среди боксеров-профессионалов в весовой категории до 66,68 кг.
Так, в 12 - раундовом поединке в Бильбао пятигорчанин выиграл у испанца Кермана Лехарраги техническим нокаутом в первом раунде.
Испанский спортсмен дважды оказывался на полу в первом раунде, после второго падения он встал на ноги, но судья посчитал, что боксер не в состоянии продолжить поединок и остановил бой.
– Мое уважение этому парню. Ты – настоящий воин с храбрым сердцем, – обратился Аванесян к испанскому сопернику на своей личной странице в соцсети.
Боксеры встречались во второй раз. В марте этого года победу нокаутом в девятом раунде одержал пятигорчанин, завоевав титул чемпиона Европы. Испанец воспользовался правом на матч-реванш.
ИСТОЧНИК KP.RU