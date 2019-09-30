Видео: Дагестанцы приехали на ростовскую свадьбу на тракторах
В социальных сетях появился видеоролик, на котором запечатлен дагестанаский свадебный кортеж. Его возглавляют три трактора.
Все происходит, уверяет автор, в ростовском городе Аксае. По грунтовой дороге едет нетипичный свадебный кортеж. По обыкновению, линию возглавляют самые элитные автомобили: лимузины, элитные внедорожники, машины премиум-класса. Но тут совсем другая картина.
Впереди едут три трактора, бибикающих так громко, что они заглушили ритмы лезгинки, которые слышны позади. Машины оказались настолько мощными, что никто не стал с ними соперничать за место позади транспорта молодоженов - тракторы даже их обогнали.
Тракторы ведут свадебный кортеж из Дагестана.
ИСТОЧНИК KP.RU