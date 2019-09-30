2019-09-30T11:03:32+03:00
Общество

Видео: Дагестанцы приехали на ростовскую свадьбу на тракторах

С ними не стал никто соперничать за первое место в кортеже
Варвара АНТОНОВА
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Дагестанцы приехали на ростовскую свадьбу на тракторах. Фото: стоп-кадрДагестанцы приехали на ростовскую свадьбу на тракторах. Фото: стоп-кадр
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В социальных сетях появился видеоролик, на котором запечатлен дагестанаский свадебный кортеж. Его возглавляют три трактора.

Все происходит, уверяет автор, в ростовском городе Аксае. По грунтовой дороге едет нетипичный свадебный кортеж. По обыкновению, линию возглавляют самые элитные автомобили: лимузины, элитные внедорожники, машины премиум-класса. Но тут совсем другая картина.

Впереди едут три трактора, бибикающих так громко, что они заглушили ритмы лезгинки, которые слышны позади. Машины оказались настолько мощными, что никто не стал с ними соперничать за место позади транспорта молодоженов - тракторы даже их обогнали.

Тракторы ведут свадебный кортеж из Дагестана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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