Видео: Дагестанцы приехали на ростовскую свадьбу на тракторах

СЕГОДНЯ 11:03 2019-09-30T11:03:32+03:00

С ними не стал никто соперничать за первое место в кортеже

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В социальных сетях появился видеоролик, на котором запечатлен дагестанаский свадебный кортеж. Его возглавляют три трактора.

Все происходит, уверяет автор, в ростовском городе Аксае. По грунтовой дороге едет нетипичный свадебный кортеж. По обыкновению, линию возглавляют самые элитные автомобили: лимузины, элитные внедорожники, машины премиум-класса. Но тут совсем другая картина.

Впереди едут три трактора, бибикающих так громко, что они заглушили ритмы лезгинки, которые слышны позади. Машины оказались настолько мощными, что никто не стал с ними соперничать за место позади транспорта молодоженов - тракторы даже их обогнали.

Тракторы ведут свадебный кортеж из Дагестана.

ИСТОЧНИК KP.RU