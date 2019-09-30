4 железноводчанина представят край на первенстве страны по дзюдо
Им удалось взято золото в своих категориях
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Молодые спортсмены из Железноводска выиграли золото первенства СКФО среди юношей от 14 до 16 лет. Роман Резников, Даниил Драновский, Роман Ананов и Артем Строкун стали лучшими в своей весовой и возрастной категории. Теперь дзюдоисты поедут от Ставропольского края на первенство России.
В Москву ожидается прибытие нескольких тысяч спортсменов со всей страны и стран стран ближнего зарубежья. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-курорта.
ИСТОЧНИК KP.RU