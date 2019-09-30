В Дагестане и Чечне люди ведут самый здоровый образ жизни
Не курят, не пьют и занимаются спортом активнее всего в трех регионах СКФО
Самым благополучным регионом стал ДагестанФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:
Больше всего людей придерживаются здорового образа жизни на Северном Кавказе. К такому выводу пришли эксперты «РИА Новости», опираясь на данные о количестве жителей, занимающихся спортом, информацию о продаже алкоголя и табака, о преступлениях, совершенных «по пьяни» и о смертности от алкогольных отравлений.
Самым благополучным регионом стал Дагестан, на втором и третьем месте Чечня и КБР. Здесь меньше всего курят и пьют. Работа местных жителей практически не связана с вредным и опасным производством.
ИСТОЧНИК KP.RU