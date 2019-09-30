В Дагестане и Чечне люди ведут самый здоровый образ жизни

СЕГОДНЯ 12:34 2019-09-30T12:35:00+03:00

Не курят, не пьют и занимаются спортом активнее всего в трех регионах СКФО

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Больше всего людей придерживаются здорового образа жизни на Северном Кавказе. К такому выводу пришли эксперты «РИА Новости», опираясь на данные о количестве жителей, занимающихся спортом, информацию о продаже алкоголя и табака, о преступлениях, совершенных «по пьяни» и о смертности от алкогольных отравлений.

Самым благополучным регионом стал Дагестан, на втором и третьем месте Чечня и КБР. Здесь меньше всего курят и пьют. Работа местных жителей практически не связана с вредным и опасным производством.

ИСТОЧНИК KP.RU