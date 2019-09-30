2019-09-30T13:03:29+03:00
Спорт

Емельяненко раскритиковал Нурмагомедова за «некрасивые и скучные бои»

При этом боец признаёт эффективность тактики дагестанца
Андрей ЗОБОВ
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Алесандр Емельяненко считает бои Хабиба Нурмагомедова «скучными»Алесандр Емельяненко считает бои Хабиба Нурмагомедова «скучными»Фото: "КП" Архив
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Александр Емельяненко не в восторге от Хабиба Нурмагомедова — матёрый боец считает, что его тактика ведения боя скучна и не нравится зрителям. Поэтому титул самого великого бойца MMA в России он отдал своему старшему брату Фёдору.

— Совершенно неинтересно смотреть его бои. Некрасиво, незрелищно. 80% времени он работает в партере. Делает всё правильно, изматывает соперника добивает. Но выглядит это скучно, — сказал Емельяненко «Спорт Экспрессу».

Александр усомнился в том, что дагестанец — величайший боец в истории России. Высокий титул он отдал своему брату.

— Достаточно подумать, и вы сами ответите на свой вопрос. Кто сделал смешанные единоборства популярными в России? Кто начал пропагандировать этот спорт, завёз его сюда? Конечно, это Фёдор. Все остальные, включая меня, его последователи, — сказал Александр Емельяненко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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