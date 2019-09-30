Во вторник на Ставрополье пойдет дождь

СЕГОДНЯ 14:59 2019-09-30T15:44:25+03:00

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Во вторник на Ставрополье прогнозируют дождь с грозой, сообщают в краевом Гидрометцентре. В том числе в краевом центре. Зато в понедельник и среду осадков в регионе не ожидается. 2 октября вообще выдастся самый солнечный день в начале недели. Температура воздуха максимально прогреется до +26 градусов. Однако ночные температуры в начале октября не превысят +14 градусов. Вероятно, столбик термометра опустится до +7 градусов.

Скорость ветра достигнет 10 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU