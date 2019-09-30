В Кисловодске народная дегустация определит лучшее молодое вино
Гостей фестиваля Молодого вина ждут реки вина и горы винограда
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В Кисловодске в шестой раз 4 октября пройдет фестиваль «Молодого вина». Ожидается участие более 30 предприятий, которые привезут вино урожая этого года, а также уже испытанные вина, коньяки и сам виноград.
Кроме «хлеба» гостей ждет зрелище: концерт и ярмарка. У лучших питомников можно будет приобрести саженцы винограда из 6 районов края.
Не обойдется без народной дегустации, по итогам которой назовут лучшее молодое вино.
Фестиваль уже успел стать визитной карточкой города, внеся свой вклад в развитие событийного туризма.
ИСТОЧНИК KP.RU