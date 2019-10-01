Безответную любовь главы Ставрополя обсуждают в соцсетях

СЕГОДНЯ 10:22 2019-10-01T10:44:24+03:00

Андрей Джатдоев тоскует дома в связи с неважным самочувствием и делится фотографиями со своими подписчиками

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Накануне объявивший о своем неважном состоянии глава Ставрополя Андрей Джатдоев опубликовал фотографию своей суровой кошки. Черный мейн-кун женского пола умеет прожечь взглядом. Под угрожающей фотографией хозяин животного подписал:

Фото: andreydzhatdoev

«Никогда не думал, что стану таким кошатником. Очень похоже, безответная любовь. Это девочка». Видимо, гордое животное, не часто бывает ласково к хозяину. День назад Андрей Джатдоев написал: «Заболел, дома валяюсь. Соскучился по общению. Не болейте».

ИСТОЧНИК KP.RU