2019-10-01T10:44:24+03:00
Общество

Безответную любовь главы Ставрополя обсуждают в соцсетях

Андрей Джатдоев тоскует дома в связи с неважным самочувствием и делится фотографиями со своими подписчиками
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Фото: andreydzhatdoevФото: andreydzhatdoev
Изменить размер текста:

Накануне объявивший о своем неважном состоянии глава Ставрополя Андрей Джатдоев опубликовал фотографию своей суровой кошки. Черный мейн-кун женского пола умеет прожечь взглядом. Под угрожающей фотографией хозяин животного подписал:

Фото: andreydzhatdoev

Фото: andreydzhatdoev

«Никогда не думал, что стану таким кошатником. Очень похоже, безответная любовь. Это девочка». Видимо, гордое животное, не часто бывает ласково к хозяину. День назад Андрей Джатдоев написал: «Заболел, дома валяюсь. Соскучился по общению. Не болейте».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Известный юморист снял видео, в котором смеется над названием ставропольского мороженого
В Ставропольском крае самый высокий уровень легализации трудовых отношений в стране
«То, что он сделал — потрясает»: Американский боец резко изменил мнение о Нурмагомедове
В Ставрополе лучшим сварщикам и электрикам заплатят 100 тыс рублей
В Ставрополе ликвидировали подпольный алкогольный завод
Пополнил запасы на зиму: ставрополец украл 680 килограммов зерна
Секрет долголетия: 100-й день рождения отпраздновали три горянки в Северной Осетии
На Ставрополье за неделю заболело ОРВИ на 25% человек больше
На Ставрополье женщину оштрафовали на 50 тысяч рублей за избиение полицейского
Чеченским инвалидам и беднякам раздали мясо курицы
Конвоира, упустившего обвиняемую, будут судить на Ставрополье
Мария Ласицкене из КБР выиграла чемпионат мира
Карачаевский «Будулай» украл табун лошадей
На Ставрополье 9-летнего мальчика сбил водитель "Лифана"
На Ставрополье мотоциклист без прав получил тяжелые травмы
Развитие Кисловодска обсудили глава Ставрополья и председатель Совефеда
В Дагестане 7 человек отравились угарным газом