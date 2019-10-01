2019-10-01T11:09:49+03:00
Происшествия

На Ставрополье женщину оштрафовали на 50 тысяч рублей за избиение полицейского

Она управляла автомобилем в пьяном виде
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Фото: СУ СКР по СКФото: СУ СКР по СК
Изменить размер текста:

42-летняя жительница хутора Беляева Изобильненского округа Наталья Андрющенко признана виновной в применении насилия к представителю власти.

Вечером 15 марта этого года сотрудники ДПС после преследования остановили автомобиль, которым управляла пьяная женщина. Она, пытаясь избежать ответственности, схватила инспектора за форму и несколько раз ударила рукой по спине.

Суд назначил Андрющенко штраф в размере 50 тысяч рублей, сообщили в СУ СКР по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Известный юморист снял видео, в котором смеется над названием ставропольского мороженого
В Ставропольском крае самый высокий уровень легализации трудовых отношений в стране
«То, что он сделал — потрясает»: Американский боец резко изменил мнение о Нурмагомедове
В Ставрополе лучшим сварщикам и электрикам заплатят 100 тыс рублей
В Ставрополе ликвидировали подпольный алкогольный завод
Пополнил запасы на зиму: ставрополец украл 680 килограммов зерна
Секрет долголетия: 100-й день рождения отпраздновали три горянки в Северной Осетии
На Ставрополье за неделю заболело ОРВИ на 25% человек больше
Чеченским инвалидам и беднякам раздали мясо курицы
Конвоира, упустившего обвиняемую, будут судить на Ставрополье
Безответную любовь главы Ставрополя обсуждают в соцсетях
Мария Ласицкене из КБР выиграла чемпионат мира
Карачаевский «Будулай» украл табун лошадей
На Ставрополье 9-летнего мальчика сбил водитель "Лифана"
На Ставрополье мотоциклист без прав получил тяжелые травмы
Развитие Кисловодска обсудили глава Ставрополья и председатель Совефеда
В Дагестане 7 человек отравились угарным газом