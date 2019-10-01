На Ставрополье женщину оштрафовали на 50 тысяч рублей за избиение полицейского
Она управляла автомобилем в пьяном виде
Фото: СУ СКР по СК
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42-летняя жительница хутора Беляева Изобильненского округа Наталья Андрющенко признана виновной в применении насилия к представителю власти.
Вечером 15 марта этого года сотрудники ДПС после преследования остановили автомобиль, которым управляла пьяная женщина. Она, пытаясь избежать ответственности, схватила инспектора за форму и несколько раз ударила рукой по спине.
Суд назначил Андрющенко штраф в размере 50 тысяч рублей, сообщили в СУ СКР по Ставропольскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU