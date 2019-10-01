На Ставрополье за неделю заболело ОРВИ на 25% человек больше
В больницы обратились 12639 жителей края
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В Ставропольском крае пока не зарегистрировано вспышек эпидемии ОРВИ и гриппа. За прошлую неделю в больницы обратились 12639 жителей края. По сравнению с предыдущей неделей прирост составил 24,9%. В Роспотребнадзоре говорят об активизации циркуляции сезонных респираторных вирусов
В то же время проводится вакцинация. Прививку получили уже 523.364 человека. Ставропольцам рекомендуют сделать укол до начала эпидемического сезона заболеваемости.
ИСТОЧНИК KP.RU