Секрет долголетия: 100-й день рождения отпраздновали три горянки в Северной Осетии
Самой старшей долгожительнице в республике 113 лет
Женщин – долгожительниц в регионе больше, чем мужчин
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26 жителей Северной Осетии в 2019 году отметили свой столетний юбилей. Всего в республике проживают 67 человек в возрасте 100 лет и выше.
Самой старшей из долгожительниц в мае исполнилось 113 лет. Живет эта многодетная мама и бабушка в Правобережном районе республики.
Кстати, женщин – долгожительниц в регионе больше, чем мужчин. Об этом информирует пресс-служба ПФР по республике.
ИСТОЧНИК KP.RU