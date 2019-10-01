Секрет долголетия: 100-й день рождения отпраздновали три горянки в Северной Осетии

СЕГОДНЯ 12:04 2019-10-01T12:05:11+03:00

Женщин – долгожительниц в регионе больше, чем мужчин

Самой старшей долгожительнице в республике 113 лет

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26 жителей Северной Осетии в 2019 году отметили свой столетний юбилей. Всего в республике проживают 67 человек в возрасте 100 лет и выше.

Самой старшей из долгожительниц в мае исполнилось 113 лет. Живет эта многодетная мама и бабушка в Правобережном районе республики.

Кстати, женщин – долгожительниц в регионе больше, чем мужчин. Об этом информирует пресс-служба ПФР по республике.

ИСТОЧНИК KP.RU