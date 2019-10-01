2019-10-01T12:30:21+03:00
Общество

В Ставрополе лучшим сварщикам и электрикам заплатят 100 тыс рублей

В городской администрации призывают участвовать предприятиями
Полина ШАПОШНИКОВА
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В Ставрополе принимают заявки на участие во втором конкурсе «Лучший в профессии по рабочим специальностям». Предусмотрено 3 номинации: «Лучший сварщик», «Лучший электрик», «Лучший оператор специального оборудования».

Каждый из победителей получит по 100 тысяч рублей.

Мэрия города призывает поучаствовать предприятия. За подробностями следует обращаться по номерам телефона: (8652) 74-89-41, (8652) 74-89-21.

В прошлом году конкурс вызвал живой отклик, вызвав большой интерес у бизнесменов и у простых горожан. Поэтому его решено возобновить и в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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