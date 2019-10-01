В Ставрополе лучшим сварщикам и электрикам заплатят 100 тыс рублей
В Ставрополе принимают заявки на участие во втором конкурсе «Лучший в профессии по рабочим специальностям». Предусмотрено 3 номинации: «Лучший сварщик», «Лучший электрик», «Лучший оператор специального оборудования».
Каждый из победителей получит по 100 тысяч рублей.
Мэрия города призывает поучаствовать предприятия. За подробностями следует обращаться по номерам телефона: (8652) 74-89-41, (8652) 74-89-21.
В прошлом году конкурс вызвал живой отклик, вызвав большой интерес у бизнесменов и у простых горожан. Поэтому его решено возобновить и в этом году.
ИСТОЧНИК KP.RU