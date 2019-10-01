2019-10-01T14:54:21+03:00
Общество

Известный юморист снял видео, в котором смеется над названием ставропольского мороженого

Он придумал столь провокационному названию десерта слоган: «Лизни и заморозь свои тревоги»
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: kmv.liveФото: kmv.live
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Известный юморист Сергей Дроботенко остался под впечатлением от железноводского мороженого, пишет «Победа 26». Затягивая интригу комик начал: «Я никак не мог понять, почему среди жителей этого города не встретишь грустных людей».

Секрет счастливых железноводчан Дроботенко раскрыл, продемонстрировав стаканчик помбира в цветастой упаковке. На ней было написано, что мороженое называется «Коноплин». Дроботенко котором признался, что очень любит мороженое и за свою жизнь перепробовал его немало. Но только Железноводск показал ему, что такое настоящий правильный холодный десерт.

«Лизни и заморозь свои тревоги», – придумал слоган мороженому Дроботенко.

Сергей Дроботенко смеется над провокационным названием мороженого в Железноводске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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