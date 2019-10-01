Известный юморист снял видео, в котором смеется над названием ставропольского мороженого
Известный юморист Сергей Дроботенко остался под впечатлением от железноводского мороженого, пишет «Победа 26». Затягивая интригу комик начал: «Я никак не мог понять, почему среди жителей этого города не встретишь грустных людей».
Секрет счастливых железноводчан Дроботенко раскрыл, продемонстрировав стаканчик помбира в цветастой упаковке. На ней было написано, что мороженое называется «Коноплин». Дроботенко котором признался, что очень любит мороженое и за свою жизнь перепробовал его немало. Но только Железноводск показал ему, что такое настоящий правильный холодный десерт.
«Лизни и заморозь свои тревоги», – придумал слоган мороженому Дроботенко.
Сергей Дроботенко смеется над провокационным названием мороженого в Железноводске.
ИСТОЧНИК KP.RU