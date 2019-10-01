Ремонтный центр «Автодизеля» открылся в Краснодаре

СЕГОДНЯ 16:00 2019-10-01T17:06:21+03:00

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Ярославский моторный завод «Автодизель» открыл в Краснодаре фирменный центр капитального ремонта V-образных двигателей собственного производства. В целом фирменная сеть «Автодизеля» будет включать около десяти центров - их планируется открыть в российских регионах с максимальным парком техники, оснащенной двигателями ЯМЗ.

Фирменный ремонтный центр - структура, аттестованная и уполномоченная «Автодизелем» на проведение коммерческого и гарантийного ремонта продукции ЯМЗ. Фирменные центры будут получать продукцию ЯМЗ в рамках прямого договора поставки на особых, выгодных всем сторонам, условиях, исключительно в целях коммерческого ремонта двигателей ЯМЗ, а не для реализации на вторичный рынок.

Для обеспечения качественной и нормативной работы двигателей ЯМЗ сотрудники ремонтных центров будут заменять отдельные узлы и детали, в том числе и базовые, которые достигли предельного износа, на новые. Также в комплексе будут заменяться и сопутствующие детали.

Скидка на оригинальные базовые детали при этом будет составлять от 28 до 65%. Фирменные ремонты будут проводиться в соответствии со стандартами, разработанными предприятием, и только с применением продукции Ярославского моторного завода. Гарантия, предоставляемая на двигатель после капитального ремонта в фирменном центре, составляет один год.

- Открывая фирменную сервисную деятельность по коммерческому капитальному ремонту V-образных двигателей собственного производства, «Автодизель» предлагает собственникам транспортных средств вместо сомнительного ремонта у альтернативных поставщиков замену изношенных деталей и даже узлов на новые и оригинальные по справедливой цене от производителя, - говорит Сергей Федоров, директор по продажам Ярославского моторного завода «Автодизель». - Стоимость, качество и гарантия капитального ремонта двигателя в фирменных центрах будет на самом привлекательном для автовладельцев уровне. Обслуживаясь в фирменных центрах, автолюбители защищаются от покупки контрафактной продукции, уровень распространения которой на российском автокомпонентном рынке достаточно высок. Мы уверены, что клиенты сделают выбор в пользу наших центров.

Наш адрес:

350 012, Краснодарский край, г. Краснодар, территория Отделение N2 АФ Солнечная, участок 19, помещение 14.

ИСТОЧНИК KP.RU