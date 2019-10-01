Вячеслав БИТАРОВ: «Все социально важные объекты должны быть сданы в срок»

СЕГОДНЯ 16:40 2019-10-01T16:40:29+03:00

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В этом году подрядные организации сосредоточены на 51 строительных площадках республики - это учреждения здравоохранения, образования, спорта и культуры. Вячеслав Битаров, подчеркнув важность своевременного освоения государственных капиталовложений, заявил о недопустимости срыва планов-графиков строительно-монтажных работ.

Руководитель региона обратил внимание на несколько пусковых объектов, предстоящая работа которых снимет существующие проблемы. В первую очередь, это Ардонская районная больница, качественно изменившаяся после реконструкции - в ближайшие дни учреждение будет доукомплектовано необходимым оборудованием, предстоит смонтировать и запустить лифт.

Готовятся принять малышей и их воспитателей два детсада - в Дачном Пригородного района и в Мичурино Ардонского района. Вячеслав Битаров поручил взять под контроль указанные объекты Игорю Касабиеву, недавно назначенному на пост вице-премьера правительства. По сообщению министра ЖКХ, топлива и энергетики Майрана Тамаева, завершено благоустройство 60 дворовых территорий, осталось закончить лишь один объект на улице Черняховского во Владикавказе.

Что касается общественных пространств, где создаются комфортные условия для полноценного досуга местных жителей, продолжаются работы в Дигорском, Ирафском и Алагирском районах, и подрядчики сосредоточили значительные материальные ресурсы на реконструкции центрального парка культуры и отдыха имени Коста Хетагурова во Владикавказе. Он также доложил о готовности к предстоящему осенне-зимнему периоду, в частности, по его словам, проведены все необходимые работы по функционированию существующих котельных.

Глава республики подчеркнул важность внимательного изучения ситуации по организации теплоснабжения в Беслане и в поселке Верхний Фиагдон Алагирского района - здесь многое состоит от состояния сетей, и нужно исключить вероятность каких-либо аварий. Вячеслав Битаров также обратил внимание на проведение ярмарок вакансий, которые уже стали важным элементом работы Комитета РСО - Алания по занятости населения.

- Ярмарки вакансий необходимо ежеквартально проводить в сельских районах республики, и во Владикавказе аналогичные мероприятия нужно проводить чаще. Должна быть полная информация по зарплатам, реальным рабочим местам, и эту деятельность профильный комитет должен проводить в постоянном взаимодействии с главами муниципальных образований. Нужна серьезная информационная работа, следует заранее оповещать население о предстоящей ярмарке вакансий. Кто хочет работать, тот найдет применение своим силам и навыкам - наша задача в том, чтобы помочь этим людям, - сказал Вячеслав Битаров.

На совещании рассмотрены вопросы, связанные с предстоящим празднованием 1100-летия Крещения Алании – согласно Указу Президента России Владимира Путина, с 2020 года начнется финансирование запланированных мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU