Погода в Ставрополе на 2 октября: почти бабье лето
Жителей Ставрополя ждет хорошая погода 2 октября
Погода в Ставрополе на 2 октябряФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Погода в Ставрополе на 2 октября порадует горожан. Утром температура воздух прогреется с 11 до 19 градусов. Несильный ветер подует с юга, но влажность будет 78 процентов
Днем ставропольчане почувствуют настоящее тепло до 22 градусов. Влажность снизится до 51 процента. Ветер будет таким же, но изменит направление на северо-западное.
К вечеру в Ставрополе похолодает до 14 градусов, а к ночи - до 13 градусов. Ветер подует с востока и останется легким.
ИСТОЧНИК KP.RU
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