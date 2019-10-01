Погода в Ставрополе на 2 октября: почти бабье лето

СЕГОДНЯ 19:45 2019-10-01T19:45:07+03:00

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Погода в Ставрополе на 2 октября порадует горожан. Утром температура воздух прогреется с 11 до 19 градусов. Несильный ветер подует с юга, но влажность будет 78 процентов

Днем ставропольчане почувствуют настоящее тепло до 22 градусов. Влажность снизится до 51 процента. Ветер будет таким же, но изменит направление на северо-западное.

К вечеру в Ставрополе похолодает до 14 градусов, а к ночи - до 13 градусов. Ветер подует с востока и останется легким.

ИСТОЧНИК KP.RU