В армию от Ингушетии отправятся всего лишь 120 человек
В республике уверены, что проведут кампанию на уровне
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По всей стране начался осенний военный призыв. Из Ингушетии проходить службу будут 120 человек, 45 из которых имеют водительские права. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.
В военном комиссариате Ингушетии уверены, что смогут справиться с поставленной задаче Верховного комиссариата России. В частности, они хотят преуспеть в исполнении новых военных законов. По одному из них - молодой человек может уйти в запас досрочно, если есть для этого нужные обстоятельства.
ИСТОЧНИК KP.RU