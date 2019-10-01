В армию от Ингушетии отправятся всего лишь 120 человек

СЕГОДНЯ 19:54 2019-10-01T19:54:17+03:00

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По всей стране начался осенний военный призыв. Из Ингушетии проходить службу будут 120 человек, 45 из которых имеют водительские права. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

В военном комиссариате Ингушетии уверены, что смогут справиться с поставленной задаче Верховного комиссариата России. В частности, они хотят преуспеть в исполнении новых военных законов. По одному из них - молодой человек может уйти в запас досрочно, если есть для этого нужные обстоятельства.

ИСТОЧНИК KP.RU