2019-10-02T09:38:10+03:00
Общество

Жертвам бесланской трагедии посвятили международный автопробег

Участники проехали более 15 тысяч километров
Ася АСРЯН
Поделиться:
В «Город ангелов» съехались добровольцы со всех уголков России, а также стран ближнего и дальнего зарубежьяВ «Город ангелов» съехались добровольцы со всех уголков России, а также стран ближнего и дальнего зарубежьяФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Впервые в Северной Осетии прошёл международный автопробег под названием «Ради мира на земле». Его посвятили жертвам бесланской трагедии.

В «Город ангелов» съехались добровольцы со всех уголков России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.

Автопробег начался с возложения цветов, а потом гости посетили военно-мемориальный комплекс «Барбашово поле». Участники проехали более 15 тысяч километров.

Авторы идеи «Ради мира на земле» – федерация автомобильного спорта и руководство республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ставропольцы разбирали могильные ограды
В Чечне активно строится центр имени Владимира Путина
В дагестанскую оппозиционную газету пришли 40 силовиков с обысками
В Ставропольском крае 10 водителей заплатили 310 тыс рублей штрафов
В Ингушетии закончилась история со спасенными от мясорубки медведями
В Северной Осетии начнут «охотиться» на леопардов
В ставропольских школах создадут почти 2 тысячи современных кабинетов для точных наук
В Дагестане лже-медик с фальшивым дипломом 20 лет лечила людей
В Пятигорске орудует банда, прокалывающая колеса машин
Суп из ведра в школьной столовой возмутил родителей на Ставрополье
Двое ставропольцев выбивали выдуманные долги у знакомых
К Юрию Дудю пришел осетинский экономист-беженец
На Ставрополье начальник бюро медико-социальной экспертизы «продавала» инвалидность
Инвалида из скандального видеоролика в Ставрополе определят в соцучреждение
На Ставрополье в аварии с коровой пострадал ребенок
На Ставрополье водитель бросил раненую пассажирку в опрокинутом авто
В перевернутой легковушке погиб 25-летний водитель в Предгорном районе
В армию от Ингушетии отправятся всего лишь 120 человек
Погода в Ставрополе на 2 октября: почти бабье лето
Пенсионный фонд изъял у женщины из Северной Осетии 700 тысяч рублей
Комсомольское озеро в Ставрополе ждёт реконструкция и капитальный ремонт
«Никаких +19»: На Ставрополье и в Дагестане запустили социальный проект «Однозначно»
Вячеслав БИТАРОВ: «Все социально важные объекты должны быть сданы в срок»
В Комсомольском озере Ставрополя не останется ни одной рыбы