Жертвам бесланской трагедии посвятили международный автопробег
Участники проехали более 15 тысяч километров
В «Город ангелов» съехались добровольцы со всех уголков России, а также стран ближнего и дальнего зарубежьяФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Впервые в Северной Осетии прошёл международный автопробег под названием «Ради мира на земле». Его посвятили жертвам бесланской трагедии.
В «Город ангелов» съехались добровольцы со всех уголков России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.
Автопробег начался с возложения цветов, а потом гости посетили военно-мемориальный комплекс «Барбашово поле». Участники проехали более 15 тысяч километров.
Авторы идеи «Ради мира на земле» – федерация автомобильного спорта и руководство республики.
ИСТОЧНИК KP.RU