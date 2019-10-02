Жертвам бесланской трагедии посвятили международный автопробег

СЕГОДНЯ 09:38 2019-10-02T09:38:10+03:00

В «Город ангелов» съехались добровольцы со всех уголков России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Участники проехали более 15 тысяч километров

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Впервые в Северной Осетии прошёл международный автопробег под названием «Ради мира на земле». Его посвятили жертвам бесланской трагедии.

В «Город ангелов» съехались добровольцы со всех уголков России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.

Автопробег начался с возложения цветов, а потом гости посетили военно-мемориальный комплекс «Барбашово поле». Участники проехали более 15 тысяч километров.

Авторы идеи «Ради мира на земле» – федерация автомобильного спорта и руководство республики.

ИСТОЧНИК KP.RU