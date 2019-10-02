На Ставрополье водитель бросил раненую пассажирку в опрокинутом авто
37-летнюю женщину отвезли в больницу
Фото: УИГБДД по СК
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1 октября поздно ночью в Александровском районе водитель опрокинутого авто сбежал с места аварии, бросив раненую пассажирку. Неизвестный водитель «ВАЗ-21093» гнал на всех парах, пока машина не вышла из-под контроля и не съехала в кювет, где перевернулась. В больницу попала с травмами 37-летняя женщина. Водитель не стал дожидаться приезда полиции и просто скрылся. Ему грозит лишение прав. Проводится проверка по факту ДТП, сообщили в УИГБДД по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU