Инвалида из скандального видеоролика в Ставрополе определят в соцучреждение

СЕГОДНЯ 10:03 2019-10-02T10:05:00+03:00

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В Ставрополе инвалида, от которого отказались родственники, определят в социальное учреждение. Речь о герое скандального ролика, на кадрах которого из медицинской машины водитель высаживает старика на лавочке и уезжает. Мужчина плохо ходит после пережитого инсульта.

По данным регионального минздрава, 62-летний мужчина сам попросил оставить его у этого дома, так как в нем живет его знакомый, которого он собирался попросить помирить его с родственниками. Но попасть домой старик вновь не смог. Его госпитализировали и собираются определить в учреждение социальной защиты.

ИСТОЧНИК KP.RU