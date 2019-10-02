Суп из ведра в школьной столовой возмутил родителей на Ставрополье
Они сетовали, что не увидели разницы между посудой для еды и для отходов
Фото: city_26
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В соцсетях опубликовали фотографии из школьной столовой в Лермонтове, где детям наливают суп из пластмассового ведра. Автор сообщения написал, что не видит разницы между «посудой» для отходов и ведра для супа.
Фото: city_26
Развернулась бурная дискуссия, по итогам которой часть людей заявила, что вид у еды нормальный, а родители просто придираются.
Некоторые посоветовали отказаться от школьного питания и собирать обеды детям самостоятельно.
ИСТОЧНИК KP.RU