Суп из ведра в школьной столовой возмутил родителей на Ставрополье

СЕГОДНЯ 10:48 2019-10-02T10:49:22+03:00

Они сетовали, что не увидели разницы между посудой для еды и для отходов

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В соцсетях опубликовали фотографии из школьной столовой в Лермонтове, где детям наливают суп из пластмассового ведра. Автор сообщения написал, что не видит разницы между «посудой» для отходов и ведра для супа.

Фото: city_26

Развернулась бурная дискуссия, по итогам которой часть людей заявила, что вид у еды нормальный, а родители просто придираются.

Некоторые посоветовали отказаться от школьного питания и собирать обеды детям самостоятельно.

ИСТОЧНИК KP.RU